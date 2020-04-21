Во Владикавказе арестовали 14 участников схода против режима самоизоляции

Ленинский, Советский и Промышленный суды Владикавказа назначили административные аресты сроком от трех до 15 суток 14 участникам народного схода против режима самоизоляции. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной Осетии.

Речь идет об арестах в рамках административных дел о неповиновении полицейскому (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) и об организации массового скопления людей, повлекшем нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП). «Кавказский узел» уточняет, одним из арестованных на 15 суток оказался активист Рамис Чиркинов. По словам его жены, на него составили протокол «о нарушении режима самоизоляции».

Также сегодня суд оштрафовал на 75 тысяч рублей инициатора народного схода Вадима Чельдиева — за фейковое видео об официальном числе заболевших коронавирусом в Италии. Помимо этого, активист в своем-телеграм канале призывал жителей Северной Осетии выйти на митинг против режима самоизоляции. Чельдиева уже арестовали на два месяца по делу о нападении на полицейского в день его задержания и перевозки из Петербурга во Владикавказ.

В акции протеста у здания правительства Северной Осетии накануне участвовали, по данным местных властей, в общей сложности около 200 человек. По итогам народного схода полиция задержала 69 человек.