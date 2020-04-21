Минздрав Пермского края выпустил видеоролики о важности активного образа жизни с призывом «чаще гулять на свежем воздухе»

19 апреля Пермский краевой центр медицинской профилактики регионального министерства здравоохранения опубликовал на YouTube несколько видео о необходимости активного образа жизни с призывами «чаще гулять на свежем воздухе», регулярно заниматься в спортивном зале, для людей старшего возраста — заниматься скандинавской ходьбой во время прогулок в лесу.

При этом режим полной самоизоляции в Прикамье действует со 2 апреля, проведение каких-либо общественных мероприятий запрещено. На улице жители должны находиться только при крайней необходимости, в средствах индивидуальной защиты и на дистанции от 1,5 метров друг от друга. Граждане, нарушившие требования властей о поведении, могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 30 тысяч рублей.

Со 2 по 19 апреля 2020 года в судах Пермского края появились 143 дела о невыполнении правил поведения при режиме повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП) и 318 дел о нарушении закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП), сообщает юрист фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова со ссылкой на данные ГАС «Правосудие».

Общее число заболевших в Пермском крае составляет 237 человек. Выздоровели 37 человек, трое умерли, 1743 – на карантине по предписанию главного санитарного врача.