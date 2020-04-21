Нефть марки Brent упала ниже 18 долларов за баррель впервые с 2002 года

Впервые с января 2002 года стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне упала ниже 18 долларов за баррель. На момент публикации заметки она торгуется на Лондонской бирже ICE по цене 17,8 долларов за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североамериканскую нефть WTI около 21:00 мск опускалась до 6,5 долларов за баррель на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX. Позже стоимость фьючерсов поднялась выше 8,8 долларов за баррель.

На этом фоне усилила падение и российская валюта. Курс доллара достиг 77,65 рубля, а курс евро увеличился до 84,18 рубля.

Накануне цены на майские фьючерсы WTI впервые в истории становились отрицательными и в моменте достигали значения -40 долларов за баррель. Отрицательная цена на нефть означает, что производители оказались вынуждены доплатить ее покупателям за приобретение сырья. Ситуация также отразилась на ценах на другие марки нефти.

Падение цен на нефть связано со снижением спроса на энергоресурсы на фоне пандемии коронавируса. В начале апреля Reuters оценивал снижение мирового спроса на нефть на 30 миллионов баррелей в сутки.

12 апреля после долгих переговоров страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении с мая добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. По словам министра энергетики России Александра Новака, давление на нефтяной рынок будет продолжаться до начала действия сделки ОПЕК+.