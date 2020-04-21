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В Петербурге СК возбудил уголовное дело за срыв школьных онлайн-уроков

Общество

 

В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за срыва дистанционных уроков для школьников. Дело завели по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч.1 ст. 272 УК), сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи считают, что к срыву онлайн-уроков может быть причастен стример Артур Амаев, который выкладывает свои пранки на YouTube-канале «Russia Paver». В СК рассказали об опубликованных 27 марта и 6 апреля видео, на которых блогер присоединялся к обучающим онлайн-трансляциям петербургских школьников и разыгрывал их.

В ведомстве отмечают, что стример «при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия». Он также представлялся сотрудником Министерства образования.

На YouTube-канал «Russia Paver» подписаны 911 тысяч пользователей. Помимо видеопрохождений компьютерных игр, там опубликованы несколько записей с розыгрышами школьников на платформе для видеоконференций Zoom.

Теги:
kb, петербург, пранкер, zoom
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