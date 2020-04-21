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Заражено — 2 529 668 (в РФ — 52 763), смертей — 174 676. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
У девяти курсантов Военного университета Минобороны обнаружили коронавирус
В Москве коронавирусом заразились девять курсантов Военного университета Минобороны, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Заболевших изолировали в ведомственном медучреждении. Их состояние оценивают как удовлетворительное, болезнь протекает без симптомов. Контактировавшие с зараженными находятся под наблюдением медиков.
В Минобороны уточнили, что всего в университете провели больше 500 тестирований. Один из офицеров, у которого был подтвержден коронавирус, уже выздоровел. В пресс-службе также назвали недостоверной информацию о большом числе заболевших в вузе и пообещали обратиться в правоохранительные органы с просьбой привлечь ее авторов к ответственности.
Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился более чем у 50 курсантов Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. На прошлой неделе в Минобороны рассказали о заражении 31 курсанта петербургского Нахимовского военно-морского училища.
По данным «Новой газеты», все его воспитанники прилетели в Москву для подготовки к Параду Победы и находились в Военном университете Минобороны. Заразившихся курсантов отправили на карантин в один из ведомственных санаториев.