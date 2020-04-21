У девяти курсантов Военного университета Минобороны обнаружили коронавирус

В Москве коронавирусом заразились девять курсантов Военного университета Минобороны, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Заболевших изолировали в ведомственном медучреждении. Их состояние оценивают как удовлетворительное, болезнь протекает без симптомов. Контактировавшие с зараженными находятся под наблюдением медиков.

В Минобороны уточнили, что всего в университете провели больше 500 тестирований. Один из офицеров, у которого был подтвержден коронавирус, уже выздоровел. В пресс-службе также назвали недостоверной информацию о большом числе заболевших в вузе и пообещали обратиться в правоохранительные органы с просьбой привлечь ее авторов к ответственности.

Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился более чем у 50 курсантов Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. На прошлой неделе в Минобороны рассказали о заражении 31 курсанта петербургского Нахимовского военно-морского училища.

По данным «Новой газеты», все его воспитанники прилетели в Москву для подготовки к Параду Победы и находились в Военном университете Минобороны. Заразившихся курсантов отправили на карантин в один из ведомственных санаториев.