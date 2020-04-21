The Moscow Times: в Москве умер врач, заразившийся при лечении больных коронавирусом

В больнице в Коммунарке от вызванных коронавирусом осложнений скончался 56-летний уролог госпиталя ветеранов войн № 3 Максим Старинский, сообщили его коллеги газете The Moscow Times.

В начале апреля там открыли коронавирусный стационар для пожилых пациентов. На прошлой же неделе, по словам собеседников издания, заболевание подтвердилось более чем у 60 медиков. Двое из них находятся в реанимации, в том числе один в самом госпитале №3.

Ранее о смерти медика, у которого было подозрение на коронавирус, сообщали издания Ульяновской области. В рабочем поселке Карсун 15 апреля умер 67-летний рентгенолог Владимир Фиошин, который также предположительно заразился во время лечения больных.

Из-за вспышки заболевания в Карсуне 18 апреля ввели карантин: на населенный пункт приходятся больше 120 из 187 подтвержденных случаев в Ульяновской области.

Несмотря на появившиеся симптомы врача госпитализировали в инфекционное отделение только после инсульта, за несколько дней до смерти его парализовало. По данным 73online.ru, в качестве причины смерти была указана «другая пневмония»; подтвердились ли его повторные тесты на коронавирус, пока не сообщалось.