Российские фармкомпании предупредили о возможном отказе от выпуска ибупрофена и парацетамола

Семь крупнейших российских фармацевтических компаний в письме Минпромторгу предупредили о том, что из-за экономической ситуации и слишком низкой максимально допустимой цены собираются отказаться от производства более 50 наименований из реестра жизненно важных препаратов.

Это может коснуться жаропонижающего парацетамола, раствора глюкозы, обезболивающего ибупрофена, антигистаминного средства димедрола и других, сообщает газета «Коммерсант», ознакомившаяся с их обращением. Под ним подписались в том числе «Фармстандарт», «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика» и «Биосинтез».

Если после 2014 года затраты на производство лекарств из реестра жизненно необходимых иногда превышали максимально допустимую стоимость препаратов, то в последние месяцы ситуация усугубилась падением рубля и увеличением спроса на подорожавшие лекарства из импортных компонентов.

В «Биосинтезе», который уже приостановил выпуск ряда лекарств, привели в пример ценообразование на парацетамол: при допустимой цене в 10,1 рубля себестоимость пачки из 20 таблеток составляет 16,46 рубля. В Минпромторге впоследствии пообещали принять меры, чтобы обеспечить рентабельность производства подорожавших лекарств.