онлайн
Заражено — 2 503 385 (в РФ — 52 763), смертей — 171 796. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
В Москве от коронавируса скончался настоятель Елоховского собора
В клинике в подмосковном Лапино на 49-м году жизни скончался протоиерей Александр Агейкин — настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове (современный Басманный район). Об этом сообщили в рабочей группе по коронавирусу при патриархе.
Причину смерти священнослужителя не уточнили, однако ранее в РПЦ подтверждали, что он заразился коронавирусом. Отца Александра госпитализировали 15 апреля, в Великую Среду. 20 апреля сообщалось, что он находится в реанимации в состоянии комы.
Протекание коронавируса было осложнено у отца Александра диабетом и другими хроническими заболеваниями. Таким образом, он стал первым клириком РПЦ, скончавшимся от коронавируса. Всего же, по последним данным, в Москве заразились около 50 священников — больше 4% от их общего количества.
Его назначили настоятелем Елоховского собора весной 2013 года, после того как он больше десяти лет был клириком храма Христа Спасителя. Протоиерей был известен как одно из самых приближенных к патриарху лиц в РПЦ. Сообщалось, что патриарх Кирилл контактировал с ним в последнее время: 12 апреля, когда отец Александр уже мог быть инфицирован, он сослужил Патриарху Кириллу в Елоховском соборе за чтением акафиста на праздник Похвалы Пресвятой Богородицы.