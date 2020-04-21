Члены СПЧ предложили освободить из колоний всех заключенных, имеющих право подать на УДО

Члены Совета по правам человека при президенте России поддержали проект «аварийной амнистии», предполагающей освобождение из колоний осужденных, имеющих право подать на УДО. Предложение рассматривалось на заседании президиума СПЧ.

Правозащитники указывают на то, что из-за карантина в судах не работает механизм условно-досрочного освобождения, а эпидемиологическая ситуация в исправительных учреждениях ухудшается. В связи с этим член СПЧ Андрей Бабушкин предложил освободить тех заключенных (за исключением злостных нарушителей режима), для кого подошли сроки УДО или изменения наказания на более мягкое, – но с соблюдением всех медицинских проверок и других формальностей.

Ева Меркачева отметила, что по ее сведениям не только в Москве, но и в других регионах полностью блокирован доступ в места лишения свободы для членов ОНК, включая даже возможность поговорить с заключенными по телефону; адвокаты пробиваются туда «с боем», а следователи проходят беспрепятственно. Надежной информации о заболеваниях из СИЗО нет, что провоцирует бунты, считает член ОНК.

В итоге предложение членов Совета было одобрено большинством голосов, а председатель Валерий Фадеев пообещал начать продвигать его немедленно.

В этому году должна была пройти всероссийская амнистия, приуроченная к 75-летию победы в Великой Отечественной войне; с 50-летия Победы амнистию объявляли каждые пять лет. Свои проекты амнистии ранее предлагали Совет по правам человека, депутаты Думы от КПРФ и ЛДПР, а также независимые депутаты Мосгордумы. В марте известные российские правозащитники призывали власти амнистировать как можно больше заключенных для предотвращения массового заражения COVID-19 в местах лишения свободы.

В итоге 21 марта Госдума решила отказаться от проведения широкой амнистии к 75-летию победы. «Проработанных текстов нет, амнистии не ожидается, — объявил глава комитета по законодательству Павел Крашенинников.