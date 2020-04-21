Во Владикавказе из-за видео оштрафовали оперного певца, призывавшего к сходу против режима самоизоляции

Промышленный суд Владикавказа оштрафовал на 75 тысяч рублей инициатора вчерашнего народного схода у здания правительства Северной Осетии оперного певца Вадима Чельдиева. На него составили протокол по статье о «фейк-ньюс» из-за ролика, где он сомневался в официальном числе жертв от коронавируса в Италии.

Сам Чельдиев, как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО Магнитогорска, куда его накануне поместили по делу о нападении на силовика.

Спорный ролик был опубликован 30 марта, уточнил «МБХ медиа» его адвокат. Предположительно, речь идет о видео, где Чельдиев называл «смонтированными нашим телевидением» сообщения о том, что в Италии от избытка жертв их тела хранят на стадионах (вероятно, он имел в виду использующийся как морг ледовый дворец в Мадриде).

Чельдиева задержали в Петербурге на прошлой неделе уже по уголовному делу о «фейках» в соцсетях. Его завели из-за ряда видео, где он отрицал вспышку коронавируса и называл надуманными меры властей Северной Осетии по профилактике заболевания. По версии СК, когда его перевозили из Петербурга в республику, во время дозаправки он ударил оперативника Центра «Э» кулаком. Сам Чельдиев настаивает, что полицейские ударили друг друга сами, чтобы завести дело на него.

Помимо постов с «разоблачением» коронавируса Чельдиев также призывал сторонников выйти 20 апреля к Дому правительства и потребовать поддержку пострадавшим от распространения вируса и ограничительных мер властей. В назначенный день туда пришли несколько тысяч человек. После того как к ним вышел глава республики и инициативная группа от протестующих ушла для переговоров с ним, начались столкновения с силовиками, порядка 70 человек задержали; многих из них оставили на ночь в отделениях.