Власти Москвы обязали жителей столицы с симптомами ОРВИ соблюдать режим самоизоляции 

Москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного коронавируса обязали с 22 апреля соблюдать режим самоизоляции для профилактики распространения инфекции в городе. Контролировать их будут так же, как и заболевших COVID-19, следует из указа, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным.

Также власти столицы ввели ограничения и для москвичей, проживающих вместе с больными ОРВИ. Пользоваться общественным транспортом им будет разрешено лишь в том случае, если они захотят посетить врача. Не запрещено выходить из дома, чтобы выбросить мусор, погулять с собакой или купить продукты в ближайшем магазине.

Кроме того, Собянин распорядился следить за геолокацией граждан с симптомами ОРВИ, однако как именно власти Москвы планируют контролировать перемещения всех жителей столицы с респитаторыми симптомами, не уточняется.

Пока что в городе следят за местоположением только тех москвичей, которые заразились COVID-19 и лечатся дома. Для этого в столице запустили программу «Социальный мониторинг», в рамках которой заболевшим передали смартфоны с предустановленным приложением. В случае выхода человека из дома оно отправит сигнал в столичный оперштаб. К системе также подключены и московские камеры наблюдения.

В столице, где уже выявлено более 29 тысяч случаев заражения COVID-19 и зафиксировано более 230 летальных исходов, действует режим всеобщей самоизоляции. Для профилактики распространения коронавируса власти города ввели режим спецпропусков для поездок на общественном и личном транспорте, том числе, это касается владельцев велосипедов и самокатов. Получать специальный код для перемещений пешком не нужно.