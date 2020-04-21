На жителя Сургута составили протокол из-за комментария о незаконности штрафов за нарушение режима самоизоляции 

Полиция составила протокол на 29-летнего жителя Сургута после его комментария о том, что штрафовать нарушителей режима самоизоляции незаконно. Правоохранители сочли, что это фейк, передает местный портал «О, Сургут!».

Свое мнение о легитимности санкций в отношении покинувших дома россиян мужчина высказал во «ВКонтакте». Пользователь социальной сети утверждал, что штрафовать за выход на улицу можно только тех, у кого подтвердился коронавирус, а также граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Теперь самому жителю Югры грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Полицейские сочли, что оставив комментарий в соцсети, мужчина злоупотребил свободой массовой информации. По мнению правоохранителей, его слова содержали заведомо недостоверную информацию, создающую угрозу для граждан и общественного порядка (ч. 9 ст. 13.15 КоАП).

На сегодняшний день в Югре выявили уже 197 заразившихся коронавирусом, всего в стране более 52 тысяч заболевших. На фоне развития пандемии в России правоохранители начали бороться с сомнительной информацией о коронавирусе. Так, например, накануне суд оштрафовал жительницу Липецка за то, что она сообщила о нехватке медикаментов в инфекционной больнице и объявила сбор денег на их покупку.