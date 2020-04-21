В Якутии мужчина разбился во время побега из коронавирусного обсерватора за день до выписки

В Якутии в городе Вилюйске 52-летний мужчина умер после попытки побега из коронавирусного обсерватора. Ночью он связал шторы и попытался вылезти из окна третьего этажа, но сорвался и ударился головой о землю, сообщает SakhaPress.

Мужчину поместили на двухнедельный карантин, после того как он контактировал в хирургическом отделении районной больницы с вернувшейся после операции в Петербурге 61-летней пациенткой. Сам он находился там с «криминальной ножевой травмой».

Его анализы были отрицательными, и сегодня его должны были выписать, отмечает SakhaPress. Ранее охранники обсерватора уже дважды останавливали его от побега. Издание объясняет его поведение тем, что он ранее был неоднократно судим и злоупотреблял алкоголем. Всего в республике к настоящему моменту не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса, там остается около ста активных случаев.