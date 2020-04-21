Глава Северной Осетии сообщил о выплатах для потерявших доход жителей республики 

Жителям Северной Осетии, оказавшимся в сложной финансовой ситуации из-за последствий коронавируса, начали выплачивать пособия. Об этом на следующий день после масштабного митинга во Владикавказе сообщил в своем инстаграме глава республики Вячеслав Битаров.

«Сегодня начали выплачивать единовременные денежные выплаты гражданам, потерявшим доход в связи с коронавирусом. 152 семьи уже получили денежную помощь. Работают волонтеры, помощь оказывается пожилым людям», — рассказал он.

При этом Битаров раскритиковал действия участников митинга против ограничительных мер, которые, по его словам, пренебрегли санитарными предписаниями и нарушили режим самоизоляции, отправившись на площадь Свободы в центре Владикавказа.

Во время народного схода, прошедшего накануне, граждане потребовали роспуска парламента, отставки Битарова и отмены в регионе режима самоизоляции, который из-за которого многие жители потеряли доход. Митинг закончился разгоном протестующих, которые бросали в силовиков камни и бутылки; на ночь в полиции оставили 69 задержанных.

В Кремле акцию во Владикавказе назвали «незаконной». «[Акция] может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга. — Все-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций».

Он также отказался считать митингами флешмобы на картах «Яндекс.Навигатора», в ходе которых жители крупнейших городов накануне ставили у зданий органов власти геотеги с призывами помочь пострадавшим и малому бизнесу. «Мы с большим вниманием относимся к тем сообщениям, где люди говорят о тех сложностях, которые они переживают и о причинах этих сложностей», — добавил Песков.

Как и в большинстве российских регионов, в Северной Осетии до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. В республике зафиксировано 177 случаев заражения коронавирусом и 2 летальных исхода.