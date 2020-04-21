В построенную за месяц больницу в Новой Москве поступили первые пациенты с коронавирусом

В новую инфекционную больницу в Новой Москве за прошедшие сутки поступили первые 20 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа, сообщили в мэрии. Строительство больницы в поселении Вороновском на 800 коек, начавшееся 12 марта, завершилось на прошлой неделе.

«Это огромная клиника, 80 тысяч квадратных метров. Это не временные сооружения, которые мы видим за границей, когда в ряд выкладывается сотня больных с маленькими перегородками», — отмечал мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия стационара.

Всего в Москве к настоящему моменту остаются под наблюдением врачей около 27 тысяч заразившихся коронавирусом, из них около 7 тысяч человек лечатся на дому. В департаменте здравоохранения сообщали, что пока что дефицита в койках в столице нет: всего для лечения COVID-19 задействованы 37 федеральных, городских и частных стационаров.