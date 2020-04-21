В Екатеринбурге полиция предотвратила секретную вечеринку в баре. Руководству грозит штраф до 1 млн рублей

Сотрудники полиции в Екатеринбурге разогнали тайную вечеринку в одном из баров в центре города. Об этом «Новой газете» сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Выехавшие на место полицейские составили материал на организатора вечеринки, который направили в Министерство общественной безопасности для составления административного проткола. Материалы в отношении администратора кафе направили в Роспотребнадзор, ему грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей.

По информации екатеринбургского издания 66.ru, вечеринка должна была пройти в баре «Джин». Полицейские приехали на место раньше гостей и не пустили никого из них в заведение.

Ранее в Екатеринбурге, несмотря на режим самоизоляции, прошла «карантинная» вечеринка на несколько десятков человек — ее провел в квартире бывший арт-директор кинотеатров «Салют» и «Колизей» Станислав Словиковский. По факту проведения этой вечеринки полиция также проводит проверку.