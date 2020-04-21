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Заражено — 2 496 518 (в РФ — 52 763), смертей — 171 235. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
«Новая газета» запустила телеграм-бот для помощи пострадавшим от COVID-19
«Новая газета»редакция
«Новая газета» запустила телеграм-бот «Корона-Инфо» (@corona_tgbot) — навигатор по пандемии коронавируса. Он был разработан совместно с командой хактивистов CoronaHack.
Основные функции бота:
- Интерактивные инструкции для людей, попавших в сложную ситуацию. Если вы обнаружили у себя симптомы коронавируса или находитесь в больнице, вам нужны товары первой необходимости или вы столкнулись с нарушением своих прав из-за карантина, можно получить рекомендацию в разделе «Нужна помощь».
- Агрегатор общественных проектов. В боте собраны различные благотворительные и просто полезные инициативы — от соседских чатов взаимопомощи до программ поддержки театров и малого бизнеса. Пожертвовать деньги или стать добровольцем можно в ветке «Хочу помочь».
- Библиотека памяток об эпидемии. В разделе «Полезно знать» можно вспомнить о мерах профилактики заболевания или почитать советы юристов о том, как отстоять свои права в условиях карантина.
В России зарегистрировано уже больше 52 тысяч случаев заражения коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, страна находится на десятом месте по заболеваемости COVID-19. Общее число жертв вируса в России составило 456, выздоровели свыше 3,8 тысяч человек.
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Теги:kb, телеграм, коронавирус
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