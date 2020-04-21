Нефть марки Brent падает ниже 23 долларов за баррель, WTI снова ушла в минус

Впервые с 31 марта цена на нефть марки Brent упала ниже 23 долларов. Стоимость ближайшего фьючерса на лондонской бирже ICE по состоянию на 10:53 мск составляет 22,97 доллара за баррель.

обновление 12:22 Brent обновила минимум с 2002 года, по состоянию на 12:22 мск за баррель нефти этой марки на лондонской бирже ICE дают меньше 20 долларов.

Кроме того, снова ушли в отрицательный диапазон и цены на майский фьючерс WTI. Стоимость нефти этой марки опустилась до - 4,5 доллара за баррель.

Сегодня утром WTI отыграла свои значения после вчерашнего рекордного падения: за баррель WTI давали 1,5 доллара, тогда так накануне американская нефть торговалась по цене почти - 40 долларов. Отрицательные цены означают, что поставщик должен будет еще и доплатить покупателю за приобретение нефти.

Падение цен на нефть связано со снижением спроса на энергоресурсы на фоне распространения во всем мире пандемии коронавируса. После обвала на рынке американской нефти WTI по отношению к рублю выросла американская и европейская валюты. Доллар стоит сегодня 76,3 рубля, а курс евро превысил 82,7 рубля.