Общее число заболевших коронавирусом в России превысило 50 тысяч человек

В России за последние сутки зарегистрировали 5642 случая заражения коронавирусом, сообщает опершаб. Общее число заболевших в стране достигло 52 763, свыше 3,8 тысяч человек уже выздоровели.

Новые случаи заражения подтверждены в 78 регионах страны. Из них 45,5% не имели клинических проявлений болезни. За день умер 51 пациент с коронавирусом, полностью выздоровели 427 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране составило 456. Случаи инфицирования зафиксированы по всех 85 регионах. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на десятом месте по заболеваемости коронавирусом.

Больше всего заболевших по-прежнему выявлено в Москве — 29433 (+3083). Среди лидеров также Московская область (+718), Петербург (+127), Нижегородская (+101) и Свердловская (+84) области. К 21 апреля в России провели 2,14 млн тестов на COVID-19.

Всего в столице выздоровели уже 2057 человек. В некоторых больницах инфицированным уже переливают плазму крови переболевших коронавирусом. По словам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, в столице после этой процедуры уже выписали троих пациентов.