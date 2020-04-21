У ижевского активиста провели обыск по делу о поджоге офиса «Единой России»

В Ижевске у активиста Тимофея Клабукова провели обыск по делу о попытке поджога местного офиса «Единой России». Постановление о следственных действиях он опубликовал в своем фейсбуке.

Дело возбуждено по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 1 ст. 213 УК). В полиции решили, что у активиста «может храниться имущество, а также предметы и вещи, имеющие значение для уголовного дела». В квартире Клабукова изъяли все компьютеры, телефоны и цифровые носители. После обыска его отвезли на допрос.

После допроса Клабукова отпустили в статусе свидетеля. «Почему свидетель, если я мирно спал дома в момент поджога, непонятно», — пишет активист. «7х7» отмечает, что Клабуков раньше состоял общественном движении «Открытая Россия» и часто организовывал в Ижевске акции протеста.

Утром 20 апреля телеграм-канал «Очки Бречалова» со ссылкой на источники рассказал, что двумя днями ранее неизвестный в маске бросил бутылку с зажигательной смесью во входную дверь общественной приемной регионального отделения партии «Единая Россия». В результате произошел пожар на площади 1,2 км. м. Клабуков в беседе с «ОВД-Инфо» заявил, что в тот день находился дома.