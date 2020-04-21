онлайн
Заражено — 2 482 215 (в РФ — 47 121), смертей — 170 471. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Липецкую зоозащитницу оштрафовали на 30 тысяч рублей за сбор денег на медикаменты для местной больницы
Мировой суд Липецка оштрафовал на 30 тысяч рублей местную активистку и зоозащитницу Екатерину Бильбао, объявившую сбор денег на покупку медикаментов для местной больницы. Судья счел ложной информацию о нехватке препаратов в медучреждении, сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.
На своих страницах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» Бильбао разместила видео, в котором рассказала, что в областной инфекционной больнице, куда поступают пациенты с COVID-19, не хватает оборудования и лекарств. Женщина предложила подписчикам собрать деньги, чтобы помочь врачам. Позже зоозащитница пояснила, что эта информация поступила к ней от одного из волонтеров медучреждения.
В ответ в интернете появился еще один видеоролик: его записала главврач больницы Лилия Сиротинкина, которая опровергла информацию о нехватке в больнице необходимых препаратов. После этого на Бильбао составили протокол.
Суд установил, что зоозащитница «злоупотребила свободой массовой информации», опубликовав заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверного сообщения (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Сейчас ролик, вызвавший претензии правоохранителей, удален.
На сегодняшний день в регионе зафиксировано 169 случаев заболевания, один пациент с COVID-19 скончался. Ранее местные власти призвали представителей бизнеса и другие организации оказать финансовую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Тогда в администрации области уточнили, что деньги потратят на закупку медицинских препаратов и оборудования.