Липецкую зоозащитницу оштрафовали на 30 тысяч рублей за сбор денег на медикаменты для местной больницы

Мировой суд Липецка оштрафовал на 30 тысяч рублей местную активистку и зоозащитницу Екатерину Бильбао, объявившую сбор денег на покупку медикаментов для местной больницы. Судья счел ложной информацию о нехватке препаратов в медучреждении, сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.

На своих страницах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» Бильбао разместила видео, в котором рассказала, что в областной инфекционной больнице, куда поступают пациенты с COVID-19, не хватает оборудования и лекарств. Женщина предложила подписчикам собрать деньги, чтобы помочь врачам. Позже зоозащитница пояснила, что эта информация поступила к ней от одного из волонтеров медучреждения.

В ответ в интернете появился еще один видеоролик: его записала главврач больницы Лилия Сиротинкина, которая опровергла информацию о нехватке в больнице необходимых препаратов. После этого на Бильбао составили протокол.

Суд установил, что зоозащитница «злоупотребила свободой массовой информации», опубликовав заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверного сообщения (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Сейчас ролик, вызвавший претензии правоохранителей, удален.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 169 случаев заболевания, один пациент с COVID-19 скончался. Ранее местные власти призвали представителей бизнеса и другие организации оказать финансовую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Тогда в администрации области уточнили, что деньги потратят на закупку медицинских препаратов и оборудования.