Во Владикавказе арестовали инициатора акции против режима самоизоляции

Ленинский районный суд Владикавказа арестовал на два месяца инициатора народного схода против режима самоизоляции по коронавирусу Вадима Чельдиева, передает «Кавказский узел».

По словам адвоката Батраза Кульчиева, его подзащитный в знак протеста объявил голодовку. Издание «Основа» уточняет, что Чельдиева отправили в СИЗО по делу о нападении на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) из-за конфликта с полицией на АЗС.

Правоохранители утверждают, что во время перевозки Чельдиева из Петербурга полицейские остановились на дозаправку и тогда активист дважды ударил оперативника Центра «Э» кулаком. Однако адвокат настаивает, что силовика бил другой полицейский, находившийся в той же машине, а не Чельдиев.

В Петербурге активиста задержали из-за уголовного дела о фейках про коронавирус (ст. 207.1 УК), в качестве меры пресечения по нему Чельдиеву запретили организовывать митинги. Следствие заинтересовалось активистом, так как он в своих соцсетях заявлял о надуманности проблемы коронавируса и призывал жителей Северной Осетии выйти на акцию протеста и нарушить режим самоизоляции.

Народных сход состоялся во Владикавказе накануне. По данным местных властей, в нем участвовали около 200 человек. Они требовали от руководства региона оказать поддержку пострадавшим из-за распространения вируса и введенных ограничительных мер. Полиция по итогам митинга отчиталась о 69 задержанных участниках.