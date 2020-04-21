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Мосбиржа решила приостановить торги майским фьючерсом WTI
На фоне обвала цен сегодня Московская биржа приостановит торги майским фьючерсом нефти марки WTI. Их сократят на половину торгового дня, следует из сообщения пресс-службы Мосбиржи.
«Данное решение принято для недопущения возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля», — пояснили на бирже.
Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть этой марки продолжат торговаться без изменений. Решение о приостановке торгов было принято на фоне беспрецедентного падения цен на нефть американской марки WTI: накануне впервые в истории она ушла в минус и торговалась на уровне - 40 долларов за баррель.
Впрочем, к утру стоимость майского фьючерса WTI отыграла свои позиции и вернулась к положительным значениям. На Нью-Йоркской бирже он продается по 1,5 доллара за баррель. Цена нефти этой марки с поставкой в июне подросла до 21 доллара.
Падение цен на нефть связано со снижением спроса на энергоресурсы на фоне распространения во всем мире пандемии коронавируса. После долгих переговоров странам ОПЕК+ все-таки удалось договориться о сокращении добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки, однако результаты этого соглашения будут видны чуть позже, а нефть пока что продолжает падать в цене.
Резкое падение цен на нефть не смог не прокомментировать в своем фейсбуке и бывший российский премьер Дмитрий Медведев. По мнению заместителя председателя Совбеза России, ситуация с обвалом фьючерсов «напоминает картельный сговор». Медведев предложил «продавать нефть по принципу take or pay».