онлайн
Заражено — 2 482 215 (в РФ — 47 121), смертей — 170 471. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Что произошло за ночь 21 апреля. Коротко
Александра НовиковаКорреспондент
- В Москве скончались еще 29 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Самому молодому из них был 31 год, самому пожилому — 94 года. Врачи также у них обнаружили сопутствующие заболевания: хронический пиелонефрит, гипертонию, сахарный диабет. Таким образом, общее число жертв в Москве достигло 233.
- Московская биржа решила на полдня приостановить торги апрельским фьючерсом техасской нефти WTI, чтобы избежать еще более серьезных последствий обвала цен. Накануне WTI впервые в истории ушла в минус, однако с утра нефть этой марки все же вернулась к положительным значениям.
- Президент США Дональд Трамп пообещал подписать указ о временном запрете иммиграции в США. По его мнению, это поможет сохранить рабочие места для американских граждан, которые столкнулись с трудностями на фоне развития в стране пандемии коронавируса. Сейчас в США зафиксировано 787 тысяч случаев COVID-19, более 42 тысяч жителей этой страны скончались после заражения.
- Во Владикавказе большинство задержанных оставили на ночь в отделении полиции, сообщает «Юг. МБХ Медиа». Всего во время несогласованной акции против режима самоизоляции, которая прошла накануне, задержали 69 человек. Вышедшие на народный сход жители Северной Осетии требовали от властей оказать поддержку гражданам, которые оказались в трудной ситуации из-за пандемии.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:sn, нефть, трамп, коронавирус
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником