В Москве скончались еще 29 пациентов с коронавирусом

В Москве 20 апреля умерли 29 пациентов с пневмонией и положительными результатами тестов на коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб.

Пациентам было от 31 года до 94 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, хронический пиелонефрит и хронический бронхит. Четверо скончавшихся также страдали сахарным диабетом.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в Москве достигло 233. Всего в столице было подтверждено больше 26 тысяч случаев заражения, свыше 1,8 тысячи человек уже вылечились. С начала эпидемии в России, по данным на утро 20 апреля, коронавирусом заболели более 47 тысяч человек, больше 400 из них умерли.