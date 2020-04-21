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Заражено — 2 482 215 (в РФ — 47 121), смертей — 170 471. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

В Москве скончались еще 29 пациентов с коронавирусом

Общество

 

В Москве 20 апреля умерли 29 пациентов с пневмонией и положительными результатами тестов на коронавирус, сообщает столичный оперативный штаб. 

Пациентам было от 31 года до 94 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, хронический пиелонефрит и хронический бронхит. Четверо скончавшихся также страдали сахарным диабетом.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в Москве достигло 233. Всего в столице было подтверждено больше 26 тысяч случаев заражения, свыше 1,8 тысячи человек уже вылечились. С начала эпидемии в России, по данным на утро 20 апреля, коронавирусом заболели более 47 тысяч человек, больше 400 из них умерли.

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Теги:
kb, москва, коронавирус
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