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Полиция сообщила о 69 задержанных участниках народного схода против режима самоизоляции во Владикавказе

Общество

 

Во Владикавказе во время несогласованной акции против режима самоизоляции задержали 69 человек. Об этом сообщили «Кавказскому узлу» в полиции. 

На 20:57 мск стихийный митинг завершился, все протестующие разошлись. Сколько человек пострадали, пока неизвестно, правоохранители собирают информацию о произошедшем.

Жители Владикавказа собрались на площади Свободы сегодня днем, чтобы потребовать от властей республики оказать поддержку людям, которые оказались в трудной ситуации из-за пандемии. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вышел к протестующим и сообщил, что он не несет ответственности за распространение в стране коронавируса. Всего в акции, по данным властей, участвовали около 200 человек. 

Региональное правительство отмечало, что глава Северной Осетии пошел на переговоры с протестующими. Во время них глава региона заявил, что малоимущим жителям и тем, кто остался без работы из-за пандемии, оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая соцпомощь.

Теги:
задержания, полиция, владикавказ, em
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