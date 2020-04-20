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Полиция сообщила о 69 задержанных участниках народного схода против режима самоизоляции во Владикавказе
Во Владикавказе во время несогласованной акции против режима самоизоляции задержали 69 человек. Об этом сообщили «Кавказскому узлу» в полиции.
На 20:57 мск стихийный митинг завершился, все протестующие разошлись. Сколько человек пострадали, пока неизвестно, правоохранители собирают информацию о произошедшем.
Жители Владикавказа собрались на площади Свободы сегодня днем, чтобы потребовать от властей республики оказать поддержку людям, которые оказались в трудной ситуации из-за пандемии. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вышел к протестующим и сообщил, что он не несет ответственности за распространение в стране коронавируса. Всего в акции, по данным властей, участвовали около 200 человек.
Региональное правительство отмечало, что глава Северной Осетии пошел на переговоры с протестующими. Во время них глава региона заявил, что малоимущим жителям и тем, кто остался без работы из-за пандемии, оказывалась, оказывается и будет оказана необходимая соцпомощь.