Коронавирус подтвердился у нескольких десятков курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге

Коронавирус подтвердился более чем у 50 курсантов нескольких факультетов Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Коронавирусную инфекцию нашли в ходе обследования у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий. При дальнейшем тестировании тесты еще 55 курсантов показали положительный результат.

В Минобороны добавили, что состояние всех инфицированных нормальное, у них не наблюдаются, курсанты изолированы. Все контактировавшие с ними слушатели находятся под наблюдением медиков, их поместили на карантин, добавили в министерстве.

Ранее коронавирус подтвердился в Москве у 31 одного курсанта петербургского Нахимовского военно-морского училища. Всего в столице находятся 155 воспитанников учебного заведения. Заразившихся кадетов отправили на карантин в один из санаториев Минобороны. По данным «Новой газеты», они ждали размещения там почти сутки.

В Петербурге, по данным на вечер 20 апреля, подтверждено 1846 случаев заражения коронавирусом, восемь человек скончались, 241 выздоровел. В городе режим спецпропусков, в отличие от ряда регионов, в том числе Москвы и Подмосковья, не введен. «Я рассчитываю, что нам не придется вводить никакого пропускного режима. Это будет зависеть от того, как жители будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы», — заявил глава горкомитета по информатизации и связи Станислав Казарин (цитата по РИА Новости).