Цена нефти WTI вновь обновила исторический минимум и опустилась ниже 2 долларов за баррель

Стоимость майского фьючерса на американскую нефть WTI во второй раз за день обновила исторический минимум и опустилась ниже 2 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи.

По данным на 20:31 мск, стоимость WTI упала до 1,4 доллара. Ранее она обновила минимум, опустившись ниже 8 долларов.

обновлено На 20:56 мск майские фьючерсы WTI упали до 0 долларов. Стоимость июньских фьючерсов позже снизилась более на 15%, до 21,21 доллара. 21:30 Нефть WTI впервые стала отрицательной.

Обвал цены WTI связан с падением спроса из-за пандемии коронавируса и избытком мировых запасов нефти. Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи, но оно будет происходить недостаточно быстро. В результате трейдеры находят слишком мало покупателей по истекающему майскому контракту.

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки 12 апреля. Они пытались договориться еще в начале марта, но тогда Саудовская Аравия заявила, что будет поддерживать поставки сырья на максимальном уровне, Россия также решила их не сокращать. Провал сделки тогда спровоцировал падение мировых цен на нефть и резкое ослабление рубля.