Осужденный фигурант «московского дела» Никита Чирцов вышел на свободу из Курского СИЗО-1. Документы для его освобождения поступили в учреждение только сегодня, объяснили «Новой газете» в пресс-службе территориального управления ФСИН.

Мосгорсуд освободил Никиту Чирцова «по отсиженному» 13 апреля, уменьшив срок лишения свободы с 12 до 11 месяцев. Жалобу рассматривали при участии Чирцова по видеоконференцсвязи из СИЗО Курска, куда его этапировали после суда первой инстанции. Еще неделю после освобождения судом Чирцов провел под стражей в Курске, ожидая оригинала судебного решения.

Ура! Никита Чирцов на свободе. Суд освободил его ещё 13 апреля, но в СИЗО отказывались выпускать его пока не получат оригинал решения по почте. pic.twitter.com/8cm73uYmuf — Штаб Навального в Перми (@teamnavalnyperm) April 20, 2020

Адвокат Никиты Чирцова Александр Борков, сообщил «Новой газете», что пока они не обсуждали дальнейшие обжалования: «Сейчас Никита отдохнет, восстановит силы, потом будем принимать решение. Время сейчас есть на обжалование и в кассационном порядке и в европейском суде по правам человека. Мне хотелось бы оспорить длительное удержание свободного человека под стражей в период ожидания судебного акта. В такую ситуацию может попасть любой и к какому-то решению нужно приходить на уровне федеральном, на уровне судебном. Проверить, насколько законны такие действия ФСИН».

Бабушка Чирцова Надежда Ложкова в свою очередь рассказала, что уже говорила с внуком по телефону. Никита планирует ехать домой, в город Березники Пермского края, сейчас он решает вопросы с билетами, ему помогают волонтеры: «Они решают, как ему добираться до дома, поговорили буквально полминуты, эмоционально поприветствовали друг друга. Но пока я, конечно, еще в напряжении, когда он будет дома, смогу его обнять, тогда выдохну», — отметила она.

Тверской суд Москвы в декабре прошлого года признал Чирцова виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Суд установил, что обвиняемый 27 июля на несогласованной акции толкнул в грудь полицейского Юрия Михаленка.

Уголовное дело против Чирцова возбудили в конце августа прошлого года. Активиста задержали в Минске местные сотрудники правоохранительных органов, которые сообщили ему, что он находится в розыске и выдворили в Россию. Спустя несколько дней после возвращения Чирцова в Москву ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

Фигурант «московского дела» не признал себя виновным. Его адвокаты обращают внимание на то, что пострадавший Юрий Михаленок, по его же словам, не испытал боли.