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Власти Еврейской автономной области заявили о вспышке коронавируса в исправительном учреждении

Общество

 

Власти Еврейской автономной области (ЕАО) сообщили, что в местном исправительном учреждении системы УФСИН зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом говорится на сайте правительства региона. 

«Четверо пациентов уже полностью выздоровели и выписались из инфекционной больницы, еще четверо готовятся на выписку. Один пациент в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, но прогноз у него благоприятный», – сказал исполняющий обязанности замглавы правительства ЕАО Валерий Жуков.

Власти не уточнили, о каком именно исправительном учреждении идет речь. По словам Жукова, более детальный комментарий должен дать главный санитарный УФСИН. На сайте управления службы по региону информации о распространении COVID-19 в исправительном учреждении на момент публикации нет.

По состоянию на утро 20 апреля в ЕАО зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, включая первичные положительные пробы. Из них в пеницетарных учреждениях – более 20. Два исправительных учреждения в поселке Бира и в Биробиджане несколько дней назад закрыли на карантин из-за «сомнительного» результата анализа на коронавирус у двух сотрудников (в каждом учреждении по одному). 

Ранее коронавирус подтвердился у сотрудника ИК-5 в Рязанской области. Он приехал из Таиланда и вышел после этого на работу. 

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Теги:
em, фсин, коронавирус
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