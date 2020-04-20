Власти Еврейской автономной области заявили о вспышке коронавируса в исправительном учреждении

Власти Еврейской автономной области (ЕАО) сообщили, что в местном исправительном учреждении системы УФСИН зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом говорится на сайте правительства региона.

«Четверо пациентов уже полностью выздоровели и выписались из инфекционной больницы, еще четверо готовятся на выписку. Один пациент в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией, но прогноз у него благоприятный», – сказал исполняющий обязанности замглавы правительства ЕАО Валерий Жуков.

Власти не уточнили, о каком именно исправительном учреждении идет речь. По словам Жукова, более детальный комментарий должен дать главный санитарный УФСИН. На сайте управления службы по региону информации о распространении COVID-19 в исправительном учреждении на момент публикации нет.

По состоянию на утро 20 апреля в ЕАО зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, включая первичные положительные пробы. Из них в пеницетарных учреждениях – более 20. Два исправительных учреждения в поселке Бира и в Биробиджане несколько дней назад закрыли на карантин из-за «сомнительного» результата анализа на коронавирус у двух сотрудников (в каждом учреждении по одному).

Ранее коронавирус подтвердился у сотрудника ИК-5 в Рязанской области. Он приехал из Таиланда и вышел после этого на работу.