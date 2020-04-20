Более ста правозащитников и политиков потребовали после угроз Кадырова предоставить госзащиту спецкору «Новой газеты» Елене Милашиной

Больше ста известных общественных деятелей, ученых, правозащитников и политиков потребовали от Следственного комитета возбудить дело из-за угроз главы Чечни Рамзана Кадырова специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной. Ей в свою очередь необходимо предоставить госзащиту, считают они.

Авторы письма напомнили, власти Чечни не в первый раз угрожают расправой своим оппонентам, в отношении них впоследствии совершались нападения и убийства. В администрации президента же говорили, что не считают нужным реагировать на их заявления: «Ничего необычного мы не увидели», — комментировал в апреле слова Кадырова пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Российские власти каждый раз отказывали в содействии расследованию, покрывали и защищали преступников, фактически становясь соучастниками преступлений. Теперь Кадыров угрожает убийством адресно – "Новой Газете" и ее корреспонденту Елене Милашиной, ведь угрозы стали ответом на ее статью <..> Безнаказанность должна быть остановлена», — говорится в их обращении (копия есть в распоряжении «Новой»).

Среди его подписантов в том числе писатели и поэты Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Ольга Седакова и Лев Тимофеев, актриса Лия Ахеджакова и мультипликатор Гарри Бардин, председатель «Правозащитного Мемориала» Александр Черкасов и глава «Международного Мемориала» Ян Рачинский, директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и председатель «Гражданского содействия» Светлана Ганнушкина.

Претензии главы Чечни вызвала статья Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в республике. В ней рассказывалось о том, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции. После критики Кадырова Роскомнадзор потребовал от «Новой газеты» удалить материал по закону о фейк-ньюс, не уточняя, что именно в материале было некорректным. Пресс-секретарь Кадырова впоследствии называл его «догадками на основе слухов, сплетен и рассылок в мессенджерах».