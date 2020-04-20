Цена нефти марки WTI впервые в истории упала ниже 8 долларов за баррель

Стоимость майского фьючерса на американскую нефть WTI впервые в истории опустилась ниже 8 долларов за баррель, свидетельствуют данные Лондонской биржи.

По состоянию на 19:30 мск WTI торгуется по цене 7,8 доллара. Согласно данным биржи, максимальная цена сегодня была на уровне 12,22 долларов.

Reuters отмечает, что обвал цены WTI связан с падением спроса из-за пандемии коронавируса и избытком мировых запасов нефти. Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи, но оно будет происходить недостаточно быстро. В результате трейдеры находят слишком мало покупателей по истекающему майскому контракту.

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки 12 апреля. Они пытались договориться еще в начале марта, но Саудовская Аравия заявила, что будет поддерживать поставки сырья на максимальном уровне, Россия также решила их не сокращать. Провал сделки тогда спровоцировал падение мировых цен на нефть и резкое ослабление курса рубля.