В «Яндекс.Навигаторе» признали удаление комментариев участников виртуальных митингов

Начавшиеся в Ростове-на-Дону «виртуальные митинги» на картах «Яндекс.Навигатора» против мер властей из-за коронавируса продолжились в крупнейших городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Красноярске и других. При этом пользователи соцсетей жалуются на удаление сообщений.

В пресс-службе сервиса признали, что убирают комментарии, поскольку те не относятся к ситуации на дороге или содержат мат. «Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации», — сказал «Ведомостям» представитель «Навигатора».

Прямо сейчас Яндекс разгоняет «несогласованный митинг» против Путина на Красной площади!



Москвичи оставляют сотни комментариев, но администраторы их мгновенно удаляют. Попробуйте сами https://t.co/RCrZAqosdp pic.twitter.com/yYmpvYzqMH — Олег Степанов (@olsnov) April 20, 2020

В Екб тоже виртуальный митинг в Яндекс.Навигаторе pic.twitter.com/vAbk6ssDCU — Dmitry Kolezev (@kolezev) April 20, 2020

К настоящему моменту в России зарегистрировали более 47 тысяч случаев заражений коронавирусом, 405 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. С 28 марта в России были объявлены «нерабочие недели», когда представителей многих отраслей обязали приостановить работу (в том числе рестораны, кинотеатры, непродовольственные магазины). С 30 марта в Москве и других регионах начали действовать ограничения на выход из дома, в нескольких субъектах появились спецпропуска.