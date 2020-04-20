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В «Яндекс.Навигаторе» признали удаление комментариев участников виртуальных митингов

Общество

 

Начавшиеся в Ростове-на-Дону «виртуальные митинги» на картах «Яндекс.Навигатора» против мер властей из-за коронавируса продолжились в крупнейших городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Красноярске и других. При этом пользователи соцсетей жалуются на удаление сообщений.

В пресс-службе сервиса признали, что убирают комментарии, поскольку те не относятся к ситуации на дороге или содержат мат. «Если таких сообщений слишком много, время их показа на карте автоматически может сократиться, чтобы не мешать навигации», — сказал «Ведомостям» представитель «Навигатора».

К настоящему моменту в России зарегистрировали более 47 тысяч случаев заражений коронавирусом, 405 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. С 28 марта в России были объявлены «нерабочие недели», когда представителей многих отраслей обязали приостановить работу (в том числе рестораны, кинотеатры, непродовольственные магазины). С 30 марта в Москве и других регионах начали действовать ограничения на выход из дома, в нескольких субъектах появились спецпропуска.

Теги:
яндекс, самоизоляция, онлайн-митинг, коронавирус, va
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