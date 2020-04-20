Во Владикавказе начали разгонять участников народного схода против режима самоизоляции

На площади Свободы во Владикавказе бойцы ОМОНа начали разгонять участников народного схода, выступающих против ограничительных мер, введенных властями региона для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает «Юг. МБХ медиа».

Во Владикавказе начались жесткие задержания, а в ОМОН полетели камни. Видео: «Юг. МБХ медиа» pic.twitter.com/pebF1QbawR — МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020

На видео, опубликованном изданием, можно заметить, как силовики, прикрывшись щитами, пытаются вытеснить с площади участников митинга. ОМОН также применил резиновые дубинки. В ответ протестующие бросают в правоохранителей камни, бутылки и куски брусчатки, которую строители начали укладывать на площади. В задержаниях принимают участие не только полицейские, но и люди в штатском. Все они, опасаясь коронавируса, надели маски. По данным «Юг. МБХ медиа», силовики увели уже четверых человек.

Владикавказ. Люди забрасывают ОМОН камнями. Видео: «Юг. МБХ медиа» pic.twitter.com/oTmtKzGbTN — МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020

На площадь Свободы жители города собрались, чтобы потребовать от властей республики оказать поддержку людям, которые оказались в трудной ситуации из-за пандемии. Митингующие потребовали встречи с главой региона Вячеславом Битаровым, который вышел к ним и сообщил, что он не несет ответственности за распространение в стране коронавируса.

«Не я придумал эту болезнь <..> От это болезни есть одно лечение — сидеть дома. Лекарство еще никто не изобрел. Лечение одно — сидеть дома, не выходить из дому, как это во многих странах делали», — попытался объяснить глава Северной Осетии, сославшись на опыт зарубежных стран.

Как сообщает «Кавказский узел», во время схода в том числе звучали и призывы распустить парламент, а также требования отправить в отставку Битарова. После этого некоторые из активистов отправились в Дом правительства на переговоры с представителями власти, однако народ продолжал оставаться на площади и отказывался расходиться.

Как и в большинстве российских регионов, в Северной Осетии, где зафиксировано 145 случаев заражения коронавирусом, до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На фоне борьбы с пандемией многие предприятия республики вынуждены были закрыться, выручка бизнеса снизилась, упали и доходы граждан, а некоторые столкнулись с увольнениями.