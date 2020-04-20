Оппозиционеры проведут 28 апреля онлайн-митинг против мер властей из-за коронавируса

Общественная кампания «Нет!» против президентских поправок в Конституцию проведет вечером 28 апреля на своем YouTube-канале онлайн-митинг «За жизнь» из-за недостаточных мер властей на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

В митинге по видеосвязи примут участие известные политики и эксперты, в том числе бывший председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков, экономист Сергей Гуриев, спецкор «Новой газеты» Илья Азар, московские мундепы Юлия Галямина и Константин Янкаускас, депутат псковского парламента Лев Шлосберг и другие.

Организаторы также призвали сторонников отправлять им свои фотографии с плакатами на тему митинга — их будут выводить на экран во время трансляции.

Главными требованиями будут предоставление всего необходимого врачам в регионах, обеспечение прямых выплат пострадавшим гражданам и помощи малому бизнесу, а также соблюдение прав во время борьбы с эпидемией.

Они также настаивают на отказе от конституционной реформы, голосование по которой перенесли на неопределнный срок. «Власти должны полностью отказаться от обнуления сроков Владимира Путина, а вместо этого говорить правду о сложившейся ситуации», — сказал «Новой» один из организаторов, пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.