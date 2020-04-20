Суд cократил срок московскому активисту Константину Котову до 1,5 лет колонии

Московский городской суд смягчил с 4 лет до 1 года 6 месяцев срок лишения свободы для активиста Константина Котова, осужденного за неоднократное нарушение на митингах. Об этом «Новой газете» сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

Как рассказала защитник, в ходе процесса адвокаты требовали закрыть дело за отсутствием состава преступления и освободить Котова с правом на реабилитацию. Прокуратура только согласилась на сокращение срока наказания до 1,5 года.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы суд допросил троих полицейских и несколько свидетелей защиты. В частности, на слушаниях выступила ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Ирина Левонтина, которая сделала заключение о материалах, изъятых при обыске у Котова листовок и плакатов. Специалист-лингвист сообщила, что не усмотрела в найденных у Котова вещах экстремизма и каких-либо призывов. Ее заключение суд приобщил к делу.

Помимо прочего Мосгорсуд приобщил к делу девять судебных решений по искам об «ущербе» от летних акций протеста в Москве. Вместе с этим суд отказался провести проверку по факту пропажи из материалов дела Котова флешки с видеодоказательствами и не стал дистанционно проводить допрос ключевого свидетеля защиты.

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Тверской суд Москвы в сентябре прошлого года приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима за неоднократные нарушения закона о митингах. Котов стал вторым осужденным по статье 212.1 УК, известной как «дадинская». Дело Котова было расследовано в рекордные сроки: 13 августа ему предъявили обвинение, а 15-го числа СК объявил об окончании следственных действий. Рассмотрение дела в суде заняло всего два дня. Мосгорсуд оставил решение в силе и оставил приговор без изменений.

В январе президент по итогам большой пресс-конференции поручил генпрокурору Игорю Краснову проверить законность вынесенного Котову приговора. 27 января Конституционный суд поручил пересмотреть приговор Котову, указав, что ст. 212.1 УК была применена в отношении него неверно. 2 марта Второй кассационный суд отправил дело Котова на пересмотр в Мосгорсуд из-за допущенных процессуальных нарушений при рассмотрении апелляции.