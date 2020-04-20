Обвинение попросило снизить срок активисту Константину Котову

Прокурор попросил изменить наказание активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (ст. 212.1 УК), и снизить его с 4 лет до 1 года 6 месяцев. Об этом «Новой газете» сообщила адвокат Мария Эйсмонт.

Адвокат добавила, что в ходе прений сторон защита потребовала отменить приговор, дело Котова прекратить по реабилитирующим основаниям и его немедленно освободить.

«Мой долг человека и гражданина – защищать невиновных. Я от него не отказываюсь. Это мое третье последнее слово. Я готов произносить его дальше и дальше. Столько, сколько будет нужно для моего оправдания», – заявил сам Котов.

Суд удалился для в совещательную комнату на вынесение решения.

Напомним, сентябре Котова приговорили к четырем годам колонии из-за летних акций протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В январе президент Владимир Путин поручил проверить законность приговора, после чего Конституционный суд отправил дело активиста на пересмотр. Генпрокуратура потребовала смягчить наказание Котову до одного года колонии.