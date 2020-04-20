В Ростове-на-Дону жители устроили виртуальный митинг у здания правительства области: акция протеста была спровоцирована сообщением о введении новых ограничений на въезд передвижение внутри города, которые накануне анонсировали власти.

Местом проведения акции протеста стало приложение Яндекс.Навигатор. Жители Ростова 20 апреля стали массово оставлять гневные комментарии вблизи здания правительства и Законодательного собрания Ростовской области.

«Выплатите людям пособия! », «Покормите моих детей», «Хотим кушать! Работы нет!»: в Ростове-на-Дону жители устроили виртуальную акцию протеста у здания правительства области. pic.twitter.com/ZR0kCVbZbh — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 20, 2020

«Выплатите людям пособия! На что жить тем, кто остался без работы?!», «Покормите моих детей», «Нам всем хана, медленно уничтожают», «Хотим кушать! Работы нет!» – это лишь небольшая часть высказываний, которые пользователи Яндекс.Навигатора оставляют с помощью специального сервиса внутри приложения. Обычно с его помощью участники движения сообщают о ДТП или оставляют комментарий об объекте на карте. Гневные комментарии в адрес правительства области стали появляться в разделе «Разговорчики».

В правительстве пока никак не комментируют ситуацию с «онлайн-митингом» в Яндекс.Навигаторе.

Режим повышенной готовности к ЧС был введен в Ростовской области с 28 марта. Для предприятий, деятельность которых не ограничена на период самоизоляции, в регионе были введены специальные пропуска, которые работодатель согласовывал и получал в органах власти. С 18 апреля был ограничен въезд в Ростов, однако, по словам губернатора области Василия Голубева, ситуация с распространением коронавируса в регионе не улучшается, поэтому власти решили ужесточить режим самоизоляции. Для этого они потребовали от работодателей получить в органах власти справки нового образца. Их выдача началась сегодня и привела к образованию очередей у зданий районных администраций.

Из-за ужесточений правил въезда в город, сегодня утром на въезде в Ростов образовались многокилометровые пробки. Их спровоцировали сотрудники ДПС, которые сейчас вынуждены проверять наличие справок у всех въезжающих. По данным Яндекса, уровень самоизоляции в Ростове-на-Дону 20 апреля составил 2,6 баллов.

На утро 20 апреля в регионе официально зарегистрировано 292 зараженных коронавирусом, прирост за последние сутки составил 60 человек. По этому показателю область находится на 5-ом месте среди всех регионов России.