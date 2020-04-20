Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

голосование

Премия фонда Немцова-2020: читатели «Новой газеты» выбирают из достойных

В Петербурге заразившимся коронавирусом медработникам выплатят до 500 тысяч рублей

Общество

 

Петербургские врачи и медсестры, которые во время работы заразились коронавирусом, получат компенсацию от 300 до 500 тысяч рублей. Соответсвующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Если сотрудник медучреждения заболеет COVID-19, то из регионального бюджета ему должны будут направить выплату в размере 300 тысяч рублей. На 200 тысяч больше получат те медработники, которые из-за заражения на работе стали инвалидами.

Власти города предусмотрели и компенсации в случае смерти работника больницы: члены семей погибших от коронавируса врачей или медсестер получат миллион рублей.

На сегодняшний день в северной столице зафиксировано 1846 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 241 человек выздоровел, еще восемь пациентов с COVID-19 скончались. Всего в России более 47 тысяч заболевших, случаи заражения выявлены во всех регионах страны.

Теги:
sn, врачи, Санкт-Петербург, коронавирус
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera