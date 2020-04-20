Правительство выделило Росгвардии почти 1,3 млрд рублей на лечение бойцов от коронавируса

Правительство выделило Росгвардии 1,287 миллиарда рублей на закупку средств защиты и медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Они будут использоваться для оказания помощи военнослужащим и лицам, проходящих службу в войсках нацгвардии.

Деньги выделят из резервного фонда правительства. Росгвардия в том числе закупит аппараты искуственной вентиляции легких, бесконтактные термометры, транспортировочные боксы, средства для дезинфекции, одноразовые маски и нитриловые перчатки.

Из-за вспышки коронавируса бойцов управлений ведомства по всей стране привлекли к патрулированию улиц. В Москве сотрудники ведомства пока что не могут составлять протоколы о нарушении самоизоляции (из-за отсутствия соглашения с мэрией), поэтому они спрашивают у прохожих паспорта и причину нахождения на улице. Неделю назад количество их патрулей увеличили.

Ведомство к настоящему моменту не отчитывалось о заболеваниях COVID-19 в своих рядах. Ранее сообщалось о первых заболевших в Минобороны, ФСИН и московской полиции (там от осложнений скончался начальник ППС в Западном округе; предположительно, он мог заразиться на работе).