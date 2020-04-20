Мосгорсуд оставил без изменений приговор фигуранту «московского дела» Сергею Суровцеву, осужденному на 2,5 года за нападение на росгвардейца во время прошлогодней акции 27 июля (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Николай Фомин.

Судебное заседание состоялось в отсутствие публики и прессы. Ранее Верховный суд РФ в связи с пандемией COVID-19 постановил ограничить доступ в суды всех посторонних, помимо участников процессов.

Сам Суровцев участвовал на заседании по видеосвязи. Как стало известно, не дожидаясь апелляции заключенного этапировали из московского СИЗО-5 «Водник», двое суток родственники и адвокат не знали, где он находится. В итоге осужденного перевели в СИЗО-2 города Кашина в Тверской области.

24 декабря Тверской суд Москвы приговорил Суровцева к 2 годам и 6 месяцам колонии. Его признали виновным в том, что во время несогласованного митинга за честные выборы в Мосгордуму Суровцев, находясь на улице Тверской, схватил металлическое ограждение, ударил им сотрудника Росгвардии Александра Островерхова по пальцам обеих рук, а затем пытался блокировать передвижение силовика. Прокурор в ходе прений сторон просил осудить его на 4 года.