Мосгорсуд оставил без изменений приговор фигуранту «московского дела» Сергею Суровцеву
Андрей Каревкорреспондент судебного отдела
Мосгорсуд оставил без изменений приговор фигуранту «московского дела» Сергею Суровцеву, осужденному на 2,5 года за нападение на росгвардейца во время прошлогодней акции 27 июля (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Николай Фомин.
Судебное заседание состоялось в отсутствие публики и прессы. Ранее Верховный суд РФ в связи с пандемией COVID-19 постановил ограничить доступ в суды всех посторонних, помимо участников процессов.
Сам Суровцев участвовал на заседании по видеосвязи. Как стало известно, не дожидаясь апелляции заключенного этапировали из московского СИЗО-5 «Водник», двое суток родственники и адвокат не знали, где он находится. В итоге осужденного перевели в СИЗО-2 города Кашина в Тверской области.
24 декабря Тверской суд Москвы приговорил Суровцева к 2 годам и 6 месяцам колонии. Его признали виновным в том, что во время несогласованного митинга за честные выборы в Мосгордуму Суровцев, находясь на улице Тверской, схватил металлическое ограждение, ударил им сотрудника Росгвардии Александра Островерхова по пальцам обеих рук, а затем пытался блокировать передвижение силовика. Прокурор в ходе прений сторон просил осудить его на 4 года.