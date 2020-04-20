Военных, участвовавших в репетициях парада Победы, отправили на карантин 

Министерство обороны отправило обратно в части военнослужащих парадных расчетов, которые готовились к мероприятиям в честь 75-летней годовщины Победы на подмосковном полигоне Алабино. Все участники репетиций отправятся на карантин, сообщили ТАСС в оборонном ведомстве.

В Минобороны заверили, что весь личный состав обеспечили индивидуальными средствами защиты, а вагоны, в которых они поедут в свои части, будут дезинфицировать. Военная техника, которую привезли для участия в мероприятии, пока что останется в общевойсковом соединении Западного военного округа.

Точное число военных, отправленных на карантин не уточняется. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что в репетициях парада участвовали около 15 тысяч человек.

Решение вернуть военнослужащих в места их постоянной дислокации в Минобороны приняли после переноса парада Победы, который в этом году не будет проходить 9 мая. Об этом несколько дней назад объявил президент Владимир Путин, который пояснил, что с такой просьбой к нему обратились ветераны, обеспокоенные темпами распространения коронавирусной инфекции в России.