Правительство анонсировало расширение программы зарплатных кредитов на средний и крупный бизнес

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что программой беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты сможет воспользоваться средний и крупный бизнес. Об этом сообщает Интерфакс.

«Сейчас важно, чтобы наиболее пострадавшие предприятия, прежде всего небольшие компании, начали получать финансовую помощь от государства. Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей. Сегодня такими кредитами могут воспользоваться малые и микропредприятия из соответствующих отраслей», — сказал Мишустин.

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Ранее обещанный властями кредит с нулевой процентной ставкой на выплату зарплат попытался получить министр экономического развития Максим Решетников, однако оба банка, куда он обратился для проведения «контрольной закупки», ему отказали. «В одном [банке] оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае», — рассказал о своем опыте Решетников.

На реализацию программы кредитования Центробанк направил 150 миллиардов рублей. Предполагается, что бизнес может взять неотложные кредиты для выполнения своих обязательств перед сотрудниками, в течение полугода на взятую сумму не будут начисляться проценты.