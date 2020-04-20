«Прокат собак и жонглирование»: в «Яндексе» рассказали, что волнует россиян на самоизоляции

Во время режима самоизоляции россияне стали чаще искать информацию о том, чем заняться дома, что почитать и как получить пособие по безработице. Интересует пользователей Рунета и ответ на вопрос «когда все это кончится», говорится в исследовании, которое провели аналитики «Яндекса» на основе поисковых запросов.

Также россияне заинтересовались созданием оригами и жонглированием: число подобных запросов выросло более чем в два раза. Кроме того, на фоне пандемии люди пытались найти в интернете прокат собак, виртуальные бары и рецепты разбавления спирта. Многие искали ответы на вопросы «как постричься самостоятельно», «как научиться рисовать» и «чем занять ребенка».

При этом аналитики фиксируют и резкое снижение числа запросов в других категориях. Например, упала популярность сайта для краткосрочной аренды жилья Airbnb и сервиса для поиска попутчиков Blablacar. Также россияне стали меньше интересоваться автошколами и вторым высшим образованием, гораздо реже пытались выяснить, «как завязать галстук» и где «купить чемодан».

Такие изменения связаны с влиянием коронавируса на жизнь обычных граждан. На сегодняшний день ранее неизвестную болезнь выявили уже у 47 121 человека по всей стране, а число летальных исходов превысило 200. Во всех регионах России введен режим повышенной готовности, в большинстве из них объявлен режим всеобщей самоизоляции.