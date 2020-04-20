Во Владикавказе несколько сотен человек вышли на сход против режима самоизоляции. Есть задержания

В центре Владикавказа у площади Свободы около пятисот человек вышли на народный сход против режима самоизоляции и других ограничительных мер из-за коронавируса. Нескольких человек уже задержали, сообщают очевидцы. По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, это были двое организаторов акции.

Участники схода требуют от властей региона, чтобы те «разъяснили ситуацию» и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии. «Битаров, выходи!» — кричат протестующие у дома правительства главе республики Вячеславу Битарову.

Вскоре Битаров вышел к ним. «Не я придумал эту болезнь <..> От это болезни есть одно лечение — сидеть дома. Лекарство еще никто не изобрел. Лечение одно — сидеть дома, не выходить из дому, как это во многих странах делали», — сказал глава Северной Осетии.

Во Владикавказе глава Северной Осетии Битаров вышел к протестующим и обвинил в мерах по самоизоляции федеральный центр.



Битаров: «Эту болезнь не я придумал. и лечение одно — сидеть дома. Во многих странах так сделали»



Один из протестующих: «Во многих странах деньги людям дают» pic.twitter.com/aM3fjcFNRu — Зелёная Лента (@zelenayalenta) April 20, 2020

Инициатором митинга местные издания называют бывшего оперного певца и активиста Вадима Чельдиева, ранее участвовавшего в протестах против владикавказского завода «Электроцинк». В соцсетях он называл коронавирус надуманной проблемой и призывал жителей Северной Осетии к нарушению режима самоизоляции.

В начале апреля из-за постов про коронавирус СК по Северной Осетии возбудил в отношении Чельдиева дело о фейках. С самим артистом, живущим в Петербурге, следственные действия пока не проводили.