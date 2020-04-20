Москвичам по ошибке начали отправлять сообщения об аннулировании пропусков для поездок к врачу 

Москвичи начали получать уведомления об аннулировании истекших спецпропусков, предусмотренных для посещения больниц и поликлиник, из-за якобы неправильно введенного ИНН. Сообщения были отправлены по ошибке, объяснили ТАСС в столичном департаменте информационных технологий.

«Владельцам ряда разовых пропусков с истекшим сроком действия сегодня пришло ошибочное письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН», — рассказали в департаменте.

Подобные СМС-сообщения москвичам начали приходить накануне, в них говорилось о том, что введенные при заполнении заявки данные не прошли проверку. На это обратил внимание политик Дмитрий Гудков, который спустя три дня после посещения медучреждения получил такое письмо.

Напомним, что для получения разового пропуска для посещения медучреждения указывать ИНН не нужно. Получать спецпропуска для поездок по личным причинам, на работу, а также в поликлинику или больницу с 15 апреля должны все москвичи, передвигающиеся на личном или общественном транспорте; для походов пешком электронный код не требуется.

Такие меры были приняты столичным властями для профилактики распространения коронавирусной инфекции, которая диагностирована уже у 26350 жителей Москвы. В первый день после введения режима спецпропусков из-за проверок в столичном метро образовались огромные очереди, а на въезде в Москву — пробки.