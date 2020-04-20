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У 78 врачей и пациентов больницы в Екатеринбурге диагностирован коронавирус

Общество

Иван Жилинспецкор

 

78 врачей, медработников и пациентов екатеринбургской Центральной городской клинической больницы № 1 заразились коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«В Екатеринбурге в городской больнице №1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области, — написал губернатор. — При этом ситуация контролируемая — у большинства людей нет никаких симптомов болезни, они чувствуют себя хорошо. Только один пациент находится сейчас в тяжелом состоянии. Медучреждение закрыто на карантин».

Источником заражения, по предварительной информации, стал один из врачей: он мог заразиться от жительницы своего дома.

По словам Евгения Куйвашева, сейчас власти прорабатывают вопрос о расселении врачей и медработников, работающих в инфекционных отделениях, в гостиницах и отелях Екатеринбурга: это, считает власти, позволит им сократить количество контактов с другими людьми.

Официально в Свердловской области по состоянию на 20 апреля было зафикисровано 149 случаев заражения коронавирусом. Один человек погиб.

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Теги:
екатеринбург, коронавирус, nt
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