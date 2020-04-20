В Екатеринбурге полицейский получил ножевое ранение при попытке госпитализировать заболевшего коронавирусом

Против 57-летнего жителя Екатеринбурга, который ранил ножом сотрудника полиции при попытке госпитализации из-за заражения коронавирусом, завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1. ст. 318 УК). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом «Новой газете» сообщили в Следственном комитете по региону.

Мужчина попал в поле зрения медиков с другим заболеванием, но в процессе лечения у него появились признаки короновирусной инфекции. Уралец сдал тест, который оказался положительным. Днем 18 апреля к заболевшему мужчине домой на ул. Волгоградской приехали сотрудники скорой помощи с коллегами из Роспотребнадзора.

«Старший участковый уполномоченный оказывал содействие медикам при принудительном доставлении гражданина в медицинское учреждение на машине скорой помощи, — рассказал «Новой газете» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. — На законные требования проследовать в инфекционный бокс ГКБ № 40, гражданин среагировал крайне неадекватно, не желая ехать в клинику. Он неожиданно схватил нож и набросился на полицейского, неоднократно пытаясь при этом его порезать».

Участковый сумел отбиться от нападавшего, хотя тот успел его ранить в предплечье. На адрес пришлось вызывать подкрепление. Инфицированного мужчину смогли задержать и увезти в больницу. Пострадавшему полицейскому госпитализация не потребовалась.