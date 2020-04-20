СК пообещал наказывать за издевательства над учителями во время дистанционных уроков

Следственный комитет будет отслеживать видео, «в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые „пранки“ в отношении педагогов и преподавателей». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Действия таких „горе-авторов“ препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей», — сообщили в пресс-службе, добавив, что подобное поведение со стороны взрослых пользователей интернета вызывают «еще большее недоумение».

СК отметил, что издевательства над учителями могут привести к возбуждению уголовного дела.

В связи с ситуацией с коронавирусной инфекции большинство российских школ перешло на дистанционное обучение. После этого стали по всей стране стали появляться сообщения о попытках сорвать занятия. Так, во время онлайн-уроков в Саратове неизвестный включал видео с порно. Школа не смогла самостоятельно найти виновных, поэтому обратилась в полицию.