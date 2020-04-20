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Заражено — 2 407 439 (в РФ — 42 853), смертей — 165 073. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

В России зарегистрировали еще 4268 случаев коронавируса

Общество

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За последние сутки в России зарегистрировали еще 4268 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 44 человека умерли. Об этом сообщили в оперштабе.

Случаи заражения зафиксировали в 76 регионах страны. Больше всего заболевших по-прежнему выявлено в Москве — 2026 за сутки (26350 всего); далее идут Подмосковье (578 за сутки и 5241 всего), Нижегородская область (113 за сутки и 759 всего) и Санкт-Петербург (86 за сутки и 1846 всего).

Отмечается, что у более 45% заболевших коронавирусом за сутки — нет симптомов. Общее число заболевших и погибших достигло 47 121 и 405 человек соответственно, еще 3446 человек выздоровели.

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Теги:
коронавирус
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