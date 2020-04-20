В России зарегистрировали еще 4268 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали еще 4268 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 44 человека умерли. Об этом сообщили в оперштабе.

Случаи заражения зафиксировали в 76 регионах страны. Больше всего заболевших по-прежнему выявлено в Москве — 2026 за сутки (26350 всего); далее идут Подмосковье (578 за сутки и 5241 всего), Нижегородская область (113 за сутки и 759 всего) и Санкт-Петербург (86 за сутки и 1846 всего).

Отмечается, что у более 45% заболевших коронавирусом за сутки — нет симптомов. Общее число заболевших и погибших достигло 47 121 и 405 человек соответственно, еще 3446 человек выздоровели.