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Заражено — 2 407 439 (в РФ — 42 853), смертей — 165 073. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
В России зарегистрировали еще 4268 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали еще 4268 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 44 человека умерли. Об этом сообщили в оперштабе.
Случаи заражения зафиксировали в 76 регионах страны. Больше всего заболевших по-прежнему выявлено в Москве — 2026 за сутки (26350 всего); далее идут Подмосковье (578 за сутки и 5241 всего), Нижегородская область (113 за сутки и 759 всего) и Санкт-Петербург (86 за сутки и 1846 всего).
Отмечается, что у более 45% заболевших коронавирусом за сутки — нет симптомов. Общее число заболевших и погибших достигло 47 121 и 405 человек соответственно, еще 3446 человек выздоровели.
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Теги:коронавирус
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